Nazionale, Ogbonna deluso per la mancata convocazione: “Dov’è la meritocrazia?”

Angelo Ogbonna, difensore del West Ham, non è rientrato tra i 28 nomi scelti da Mancini per il ritiro pre-Europeo. Il giocatore è rimasto molto deluso e sarà costretto a vedere il prossimo Europeo da casa. L’ex Juve ha così espresso la sua amarezza:

“Sono molto stupito e anche amareggiato, forse Mancini non ha tenuto in considerazione il campionato del West Ham, eppure abbiamo lottato fino all’ultimo per la qualificazione in Champions con il Chelsea di Jorginho e Palmieri, che è arrivato più in alto ma ha dimostrato di non essere una squadra qualunque. Nello sport la meritocrazia deve prevalere, in base al campionato in cui uno gioca, alle statistiche, al valore del giocatore. E stavolta secondo me non ha prevalso”.