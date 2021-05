Sky, Di Marzio: “Spalletti ad un passo dal Napoli, l’Inter può svolgere un ruolo fondamentale per la conclusione della trattativa”

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport sulle ultime notizie di Luciano Spalletti sempre più vicino al Napoli.

Ecco quanto dichiarato: “L’allenatore del Napoli per la prossima stagione dovrebbe essere Luciano Spalletti. Contatti intensificati anche per la decisione sul contratto e la possibilità di presentare in via ufficiale il tecnico di Certaldo. Un ruolo importante nella chiusura della trattativa lo svolge l’Inter, visto che è legato ai nerazzurri fino al 30 giugno. Si cerca di capire se potrà essere comunque libero di fare la presentazione e firmare, oppure dover aspettare la scadenza del contratto”.