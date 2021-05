Umberto Chiariello, giornalista, ha commentato attraverso un tweet il pari del Napoli contro il Verona, che è costato la Champions:

Ora sarebbe troppo facile x me sparare sulla Croce Rossa e ribadire tutte le critiche a Gattuso.

Invece, dopo una notte insonne, dico: mi dispiace Rino che non hai completato il tuo capolavoro.

Al dunque i limiti son venuti di nuovo fuori.

Vai via lasciando macerie.

Mi dispiace— Umberto Chiariello (@Chiariello_CS) May 24, 2021