Cesarano: “Gattuso? Non mi sento di escludere che resti a Napoli”

Rino Cesarano, giornalista del Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Non mi sento ancora di escludere l’ipotesi che Gattuso resti al Napoli, anche se la ritengo un’opzione poco probabile. De Laurentiis aveva proposto il rinnovo, ma è stato l’allenatore per primo a frenare perché non gradiva certe clausole. Bisogna sottolineare inoltre che il presidente ha strappato ad Allegri, Galtier e gli altri allenatori contattati la promessa che a fine stagione si siederanno con lui a parlare di futuro. Nessuno di loro ha detto di no”.