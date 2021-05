Mario Rui fuori dalla lista dei convocati del Portogallo per Euro 2020

Brutte notizie per Mario Rui. Il terzino azzurro è stato escluso dai convocati del Portogallo per l’europeo di quest’estate. Di seguito i convocati della federazione portoghese che si trova in un girone molto ostico con con Francia, Germania e Ungheria:

Portieri: Anthony Lopes (Olympique Lione), Rui Patrício (Wolverhampton), Rui Silva (Granada);

Difensori: Joao Cancelo (Manchester City), Nélson Semedo (Wolverhampton), José Fonte (Lilla), Pepe (Porto), Rúben Dias (Manchester City), Nuno Mendes (Sporting Lisbona), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund);

Centrocampisti: Danilo Pereira (Psg), Joao Palhinha (Sporting Lisbona), Rúben Neves (Wolverhampton), Bruno Fernandes (Manchester United), Joao Moutinho (Wolverhampton), Renato Sanches (Lilla), Sérgio Oliveira (Porto), William Carvalho (Betis Siviglia);

Attaccanti: Pedro Gonçalves (Sporting Lisbona), André Silva (Eintracht Francoforte), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Juventus), Diogo Jota (Liverpool), Gonçalo Guedes (Valencia), João Félix (Atlético Madrid), Rafa Silva (Benfica)