Sostituisce alla grande Koulibaly, le pagelle di Rrahmani

Amir Rrahmani sta disputando un ottimo finale di stagione in coppia con Manolas. Guardiamo insieme le pagelle del kosovaro:

Corriere dello Sport – Voto 6,5: Si procura il rigore che sblocca la partita. Importantissimo.

Gazzetta dello Sport – Voto 6,5: Va a conquistare un rigore che potrebbe valere un posto in Champions.

TuttoSport – Voto 6,5: Decisivo sull’episodio del calcio di rigore.

Le prestazioni di Rrahmani sono sempre state eccellenti nelle ultime gare. Poco utilizzato nella prima parte di stagione, adesso si sta riscattando a suon di prestazioni; per il prossimo anno l’ex Verona sarà sicuramente una risorsa importantissima e potrebbe diventare uno dei pilastri della difesa azzurra soprattutto se dovesse andare via uno tra Manolas e Maksimovic. Il suo futuro è indubbiamente roseo e servirà solo altro tempo per vederlo sbocciare definitivamente.