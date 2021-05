Il portiere della Juventus, Gianluigi Buffon, ha parlato del suo futuro ai microfoni di Bein Sports.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Il mio ciclo qui è finito, lascerò la Juventus a fine stagione. Ritiro? Non so, se trovo una situazione che mi stimola potrei continuare. Ho dato tutto per questo club, più di questo non si può fare”.