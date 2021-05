L’esperto di mercato di RAI Sport, Ciro Venerato, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Luciano Spalletti resta in pole. L’ex allenatore dell’Inter è il prescelto sia per motivi tattici legati al modulo, sia per i vari colloqui che De Laurentiis ha già avuto con lui nelle ultime settimane”.