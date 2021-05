Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha parlato della promozione in Serie A della Salernitana: ecco le parole riportate da Tuttomercatoweb.

“Ho il cuore pieno di gioia, questa promozione in Serie A è un’operazione di marketing territoriale importantissimo per la città, perché ospiteremo grandi società rappresentanti di grandi realtà europee. Multiproprietà? Confesso la mia ignoranza in materia, ma so che la dirigenza ha le competenze necessarie per risolvere questo problema”.