Serie B, esordio per Maria Marotta: primo arbitro donna a dirigere un match nella competizione

Una giornata piena di emozioni in Serie B: non solo verdetti, promozioni e retrocessioni, nel pomeriggio ha esordito nella competizione Maria Morotta, primo arbitro donna a dirigere un match di B. Marotta ha condotto Reggina-Frosinone, con decisioni ferme e motivate da parole precise. Ha guadagnato il giusto rispetto dai 22 giocatori in campo e ha dimostrato tutte le sue qualità. “Io le sto parlando con rispetto“, l’espressione rivolta a Gori del Frosinone, secondo quanto riportato da Sky Sport.

“Ha diretto la partita con grande personalità. Voglio veramente farle i complimenti”, le parole dell’allenatore della Reggina Marco Baroni. “Vedere un arbitro donna a questi livelli è stato come sfondare una porta aperta. Quando cresce, quando sale la cultura dello sport, la competizione, fra noi, fra le squadre, fra i calciatori, fra gli addetti ai lavori, poi anche l’operato degli arbitri è assolutamente facilitato”. L’arbitro ha poi ricevuto in omaggio una maglietta amaranto della Reggina, con il numero 1, autografata.