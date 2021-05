L’ex presidente della procura della FIGC Giuseppe Pecoraro, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo:

🔴📢 #FIGC, l’ex pres. della procura #Pecoraro: “Ho visto l’episodio di #Viola ed #Osimhen più volte. E non c’è dubbio che la conferma di #Mazzoleni in #BeneventoCagliari getti ombre sul sistema calcio. Sopratutto dopo quanto visto a #Napoli” pic.twitter.com/5gTwoKCvHT— Radio Punto Nuovo (@radiopuntonuovo) May 10, 2021