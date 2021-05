CdS – I club della Superlega si scusano con i tifosi

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio alla questione Superlega e alla riunione di ieri: “Questo il documento diffuso ieri dalla Uefa: «In uno spirito di riconciliazione e per il bene del calcio europeo, nove dei dodici club coinvolti nel progetto cosiddetto Super Lega hanno presentato alla Uefa una “Dichiarazione di impegno del club” che definisce la loro posizione, compreso il loro impegno alle competizioni Uefa e nazionali per club. Quei nove club riconoscono e accettano che il progetto della Super Lega è stato un errore e chiedono scusa ai tifosi, alle federazioni nazionali, ai campionati nazionali, ai club europei e alla Uefa. Hanno anche riconosciuto che il progetto non sarebbe stato autorizzato in base agli statuti e ai regolamenti Uefa»”.