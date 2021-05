CdS – Caos Superlega! La Juventus non cambia posizione

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio alla questione Superlega e alla Juventus: “La Juve resta in silenzio ma non cambia posizione. Non c’ è stata alcuna reazione ufficiale dalla Continassa dopo che la Uefa ha reintegrato i nove club che in un primo momento avevano aderito alla SuperLega e che successivamente hanno fatto marcia indietro, deferendo invece agli organi disciplinari i restanti tre che non si sono dissociati. La società bianconera, appunto, insieme a Real Madrid e Barcellona. La Uefa ha riammesso, con sanzioni, chi ha rinunciato al progetto ma si è riservata «tutti i diritti di intraprendere qualsiasi azione ritenga opportuna contro quei club che finora si sono rifiutati» di farlo. La Juve non ha variato la sua posizione”.