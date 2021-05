Varricchio: “Champions? Milan o Juve fuori. Osimhen rimandato”

Nel corso della trasmissione “Il sogno nel cuore” in onda su 1 Station Radio è intervenuto Massimiliano Varricchio. Di seguito le parole rilasciate dall’ex centrocampista di Napoli e Spezia:

“Nella mia esperienza al Napoli, a prescindere dai miei infortuni, è mancata l’unità d’intenti tra società e squadra nei momenti cruciali della stagione. Gattuso è stato molto bravo a recuperare una situazione critica ma non credo basterà per risanare la spaccatura interna. Credevo che Napoli e Inter fossero le favorite del campionato, non mi aspettavo i problemi iniziali del Napoli perché Gattuso conosceva già la squadra. La Juventus ha commesso gravi errori nella costruzione della squadra specialmente per quanto riguarda il centrocampo. Da quando è andato via Marotta, Paratici ha fatto diverse scelte sbagliate. Senesi se verrà a Napoli, dovrà avere tempo per ambientarsi. Koulibaly è uno dei difensori più forti al mondo. Lo Spezia dovrà cercare di sfruttare gli spazi che potrebbero lasciare gli azzurri. Per la qualificazione in Champions, rimarrà fuori una tra Milan e Juve, visto il loro calendario. Osimhen è molto forte, in campo aperto è devastante. Per quest’anno è rimandato“.