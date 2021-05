Fedele: “Non ci saranno grandi acquisti, probabile ridimensionamento”

Nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” in onda su Radio Marte è intervenuto Enrico Fedele. Di seguito le parole rilasciate dal noto opinionista:

“L’infortunio di Koulibaly è grave, ma non giochiamo contro il Real perciò non dobbiamo piangerci addosso. La partita contro lo Spezia potrebbe essere la più difficile delle ultime quattro, ma non va sottovalutata la Fiorentina che potrebbe non essere ancora salva settimana prossima. Sono stati contattati vari allenatori tra cui Sarri che non ha accettato perché ha richiesto la permanenza di alcuni big come Koulibaly. La società non poteva promettere questo. Non credo che si punterà su un giovane motivo per il quale Spalletti ha buone possibilità di venire. Allegri non mi risulta proprio. Il Napoli non farà acquisti costosi, l’Udinese chiede 40 milioni per De Paul, si va verso un ridimensionamento. Credevo che ADL potesse provare il colpo Mourinho. Il Napoli non si indebita perché non ci sono grandi ricavi, per questo qualificarsi per la Champions è fondamentale. De Zerbi è un allenatore che stimo molto ma più volte gli ho contestato la fragilità difensiva, sembra Zeman. I cambi di Gattuso contro il Cagliari non mi hanno convinto”.