C’è anche Alex Meret nella lista dei portieri cercati da Josè Mourinho per la sua nuova Roma. Come riportato da Il Corriere dello Sport, Antonio Mirante non rinnoverà il suo contratto, in scadenza e Pau Lopez è reduce da troppi alti e bassi e non dà garanzie. La dirigenza giallorossa starebbe valutando Musso, Cragno e Gollini oltre il portiere del Napoli.