Secondo l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, sembrerebbe che Nikola Maksimovic sia nel mirino di tre club italiani.

Si tratterebbe di Inter, Fiorentina e Lazio.

L’attuale centrale del Napoli è in scadenza di contratto il 30 giugno e data il suo non rinnovo con il club partenopeo, il serbo valuta le possibili opzioni per il prossimo anno.