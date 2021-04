Covid, Draghi: “Torna la zona gialla, apriremo per non richiudere più! Vi spiego tutte le novità”

Mario Draghi, presidente del Consiglio, è intervenuto in conferenza stampa per rendere note le nuove misure restrittive anti Covid-19 insieme al ministro della Salute Roberto Speranza.

Ecco quanto dichiarato:

“Dal 26 aprile i ristoranti all’aperto saranno aperti. Inoltre le scuole in zona gialla e arancione avranno aperture totali. Le suddette aperture saranno definitive, se i comportamenti sono osservati perché no. Sono sicuro che la campagna vaccinale andrà sempre meglio, le probabilità che si torni a richiudere sono molto basse. Mi aspetto un rilancio dell’economia, con un rimbalzo molto forte nei prossimi mesi. Dobbiamo assicurare che dopo la ripresa dei prossimi mesi, riusciremo a crescere dopo tanti anni in cui la situazione è stata diversa. (Interviene il ministro della salute Speranza: “Dal 26 aprile ripristineremo le zone gialle, con la riqualificazione delle zone all’aperto. Dal 15 maggio vorremo riaprire le piscine all’aperto, dal 1º giugno le palestre e dal 1º luglio le fiere. Vogliamo gestire bene questa frase di transizione, serietà impone un percorso di gradualità, monitorando l’andamento. Con la campagna di vaccinazione ogni giorno il paese vive attimi di respiro. La stagione estiva, grazie al vaccino, sarà diversa. Confermo il coprifuoco alle 22). Riprende la parola il presidente Draghi: sulla scuola e i trasporti? Lo stato ha stanziato 390 milioni per un programma di rafforzamento dei trasporti pubblici locali, è stato fatto molto, una parte deve essere ancora spesa, poi sentiremo le regioni per capire le iniziative che dovranno riprendere a riguardo”.