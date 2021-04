Nel corso di Punto Nuovo Sport Show, c’è stato l’intervento di Giovanni Marino, giornalista della Repubblica:

”Con l’Inter sarà una grande partita, il Napoli è in un gran momento. Anche Insigne è al top e il Napoli deve rinnovare il suo contratto, non può permettersi di perderlo. Gli azzurri possono ripartire solo da lui, il rendimento altissimo lo sta avendo anche in nazionale da quando è arrivato Mancini”.