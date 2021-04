Il caso Lazio-Torino non si è ancora concluso. Dopo che i granata non si erano presentati a Roma per disputare il match in programma per lo scorso 2 marzo, l’ultima mossa del club di Lotito è stata quella di fare ricorso al Coni per cercare a tutti i costi di ottenere il 3-0 a tavolino. La richiesta è per una modifica della sentenza d’appello che aveva confermato la decisione del Giudice Sportivo di non sanzionare la squadra allenata da Nicola.