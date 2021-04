CorrSport – Ospina potrebbe rimanere out fino a tre settimane

L’infortunio di David Ospina desta particolare preoccupazione in casa Napoli.

Come riportato dall’edizione de La Repubblica, il portiere azzurro ha eseguito diversi esami strumentali e il responso non è stato dei migliori. Il Napoli dovrà affrontare due tra le squadre più in forma del campionato nelle seguenti care e spera di non doversi privare di uno degli elementi più importanti dell’attuale rosa azzurra. Il colombiano ha riportato una distrazione del bicipite femorale sinistro. Era appena tornato in gruppo dopo l’assenza contro la Juventus.

Ospina è stato fondamentale in questa stagione e ha dimostrato di essere un vero leader tra i pali. La sua esperienza ha portato tantissimi punti durante il campionato e servirà fino alla fine per entrare in Champions League.