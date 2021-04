Probabili formazioni – Tra i bianconeri spunta una novità

Il Napoli tornerà in campo contro la Juventus domani alle ore 18:45. Dal sito web GianlucadiMarzio.com, il giornalista scrive circa le probabili scelte di Pirlo: “Tra i bianconeri la novità dovrebbe essere Cuadrado, riutilizzato nel suo ‘vecchio’ ruolo. Si va infatti verso un 4-4-2 con Danilo e Alex Sandro esterni in difesa e la coppia De Ligt-Chiellini al centro; a centrocampo spazio quindi a Cuadrado e Chiesa sulle fasce, con Bentancur e Rabiot a completare il reparto. In avanti Morata e Ronaldo.

Non è escluso tuttavia che Pirlo opti per un 3-5-2, rinunciando ad Alex Sandro e inserendo a centrocampo McKennie, anche se l’americano non è al meglio (come Arthur che ha una calcificazione).

Dybala invece sta molto meglio, e domani potrà trovare nuovamente posto in campo: ballottaggio con Morata (in vantaggio), senza escludere comunque un suo ingresso a gara in corso”.

La probabile formazione bianconera contro il Napoli

Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo.