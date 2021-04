In settimana tornano le Coppe Europee: le partite

Dopo la sosta per le nazionali ed il ritorno al calcio di club con la 29′ giornata di campionato, martedi mercoledì e giovedì torneranno le Coppe Europee.

Saranno tre giorni da fuochi pirotecnici in giro per l’Europa cominciando dalla Champions League martedì con le sfide tra Manchester City e Borussia Dortumund e Real Madrid Liverpool, due sfide di calcio totale da seguire con attenzione.

Mercoledì, oltre ai due recuperi di Serie A ci sono anche Bayern Monaco Paris Saint Germain e Porto Chelsea. Ai quarti di finale troviamo quella che è stata la finale dell’anno scorso, forse la partita più spettacolare del turno; in Portogallo invece l’outsider Porto sfida un Chelsea rivitalizzato dal nuovo allenatore Tuchel ma ferita dal tonfo in casa contro il WBA nell’ultima giornata di campionato.

Giovedì ci sarà l’Europa League con l’unica rappresentante italiana, la Roma che sfida l’Ajax ad Amsterdam. I giallorossi vengono da un periodo difficile e dovranno riuscire a convogliare tutte le energie per un doppio impegno europeo fondamentale.

Il quadro si conclude con le sfide tra Manchester United e Granada, Arsenal Slavia Praha e Dinamo Zagabria Villareal con le due inglesi e la rappresentante spagnola nettamente favorite.