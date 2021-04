Real Madrid ok in Liga , ora c’è il Liverpool

ANSA) – MADRID, 03 APR – Terzo successo consecutivo in campionato per il Real Madrid, che prepara nel migliore dei modi l’andata dei quarti di Champions con il Liverpool in programma martedì prossimo. Le ‘merengues’ hanno battuto per 2-0 l’Eibar penultimo in classifica, scavalcando il Barcellona, atteso dall’impegno con il Valladolid del patron Ronaldo Fenomeno, e si sono portati a -3 dalla capolista Atletico Madrid, che domani affronterà il Siviglia.



Per vincere contro l’ Eibar, dopo due gol annullati per fuorigioco a Benzema e Asensio, sono servite le reti degli stessi due giocatori, la prima, dello spagnolo, con un bel sinistro su assist di Casemiro, la seconda, del francese, con un colpo di testa su cross di Vinicius Junior. Per Benzema è stata la settima rete nelle ultime 5 partite di Liga. (ANSA).