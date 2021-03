Rimedio: “Insigne è diventato un perno dell’Italia. Il Napoli si è ripreso”

Alberto Rimedio, telecronista, ha commentato il momento della Nazionale italiana e alcuni temi riguardanti il Napoli al programma Arena Maradona, in onda su Radio Crc: “La Nazionale di Mancini vince anche quando non gioca al massimo. Sulle prestazioni degli azzurri si sente l’assenza di Jorginho. In compenso, Insigne è diventato un perno dell’Italia. Con Jorginho, Verratti, Emerson Palmieri e Spinazzola compone una catena di sinistra di livello, dove si sviluppa la maggior parte delle azioni pericolose dell’Italia”.

“Credo che in vista degli Europei il gruppo di Mancini sia quasi al completo, ci sono alcuni dubbi, ma non riguardano le ali destre. Lì ci sono Berardi, Chiesa e Bernardeschi. Nonostante l’ottima stagione, credo che per Politano non ci sia spazio nel breve nella Nazionale di Mancini”.

“Il Napoli si è ripreso, credo che si giocherà il terzo e il quarto posto con Juve, Atalanta, Roma e Lazio. Le romane hanno meno possibilità, mentre bisogna tenere d’occhio Juve e Atalanta, sia per blasone che per organizzazione tattica”.