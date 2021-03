CorSport, Barbano: ”ADL verrà incontro ad Insigne sul rinnovo”

Nel corso di Punto Nuovo Sport Show, in onda su Radio Punto Nuovo, ha parlato il co-direttore del Corriere dello Sport, Alessandro Barbano:

”Insigne sta facendo una grandissima stagione, è maturato definitivamente. Sul rinnovo lui vorrebbe di più, il capitano propone almeno la stessa cifra o anche qualcosa in più mentre il Napoli una cifra leggermente più bassa. I procuratori e i calciatori devono capire che il calcio è in crisi ed è normale che ci sia una flessione sia per i cartellini che per gli ingaggi. Credo che De Laurentiis farà un sacrificio, la pandemia ha danneggiato molto anche la società partenopea.”