Jorginho: “Mi manca tantissimo Napoli. Gli azzurri possono arrivare in Champions”

Ieri sera a Canale 21, nel corso di Peppy Night Fest, Jorginho ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli e sulla città: “Mi manca tantissimo Napoli. A Londra non c’è mai il sole e si gela. Alla fine a tutti quelli che se ne vanno manca Napoli”. Il centrocampista del Chelsea ha parlato anche della situazione in classifica della squadra di Gattuso: “Gli azzurri anno le qualità e possono arrivare sicuramente in Champions League“. L’ex Napoli ha raccontato anche un aneddoto riguardante i rigori: “I rigori erano di Hamsik visto che era il capitano e quando non voleva batterli c’ero io”