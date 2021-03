CdS – Napoli, devi vincerle tutte! Ogni partita è una finale per gli azzurri

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio al Napoli e al suo calendario. Infatti, come riportato dal quotidiano, ora gli azzurri devono vincerle tutte: “Gattuso riflette, ci pensa e valuta in vista di quella che poi sarà una vera e propria maratona. Ovvero: prima di poter vivere una nuova settimana tipo, il Napoli affronterà nell’ordine il Crotone, sabato prossimo al Maradona; la Juve a Torino nel famigerato recupero, mercoledì 7 aprile; e poi la Samp a Marassi, domenica 11 aprile. Un tris importante, facciamo anche cruciale in chiave Champions considerando la fiche, il jolly della sfida con i bianconeri: tre punti pesantissimi che orienteranno e condizioneranno fortemente la definizione dell’elite delle prime quattro”.