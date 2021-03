Renica: “Gattuso si è innamorato troppo di un calciatore”

Alessandro Renica, ex calciatore del Napoli, ha parlato di una questione riguardante gli azzurri al programma Il Bello Del Calcio, in onda su Canale 21: “Non è questione di moduli. Dipende molto dalla condizione fisica, quando la squadra sta bene, può esprimersi in qualunque maniera. Faccio anch’io una critica a Gattuso: Bakayoko e Demme hanno caratteristiche diverse, e l’allenatore ha commesso un errore dando troppa fiducia al primo e sfiduciando il secondo. L’anno scorso il Napoli ha vinto la Coppa Italia col tedesco in campo, che dal suo arrivo ha completamente rivoltato gli equilibri della squadra. Ha un animo battagliero, quando la partita diventa dura si esalta e il Napoli ha bisogno di calciatori come lui. Gattuso si è innamorato troppo di Bakayoko”.