Zazzaroni: “Napoli e Roma sono partite con lo stesso obiettivo, il progetto è simile”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, nel suo editoriale, ha parlato della lotta Champions e dello scontro diretto tra Roma e Napoli.

Le sue parole:

“La Roma, così come il Napoli, il Milan, la Lazio e l’Atalanta, è partita a settembre per arrivare quarta a maggio: al momento si ritrova sesta e con il futuro condizionato dalla conquista dell’obiettivo: dal posto Champions dipende infatti la conferma di Fonseca (scatterebbe per contratto) a meno che i Friedkin non decidano di tagliare totalmente col passato. Lo scontro di domenica sarà fondamentale per capire il futuro delle due squadre”.