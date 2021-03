Pedullà: “La stagione del Napoli è stata condizionata dalle troppe assenze”

Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, durante il consueto appuntamento con lo “Speciale Mercato” ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla stagione del Napoli.

“Io penso che la colpa sia delle assenze. Il Napoli non ha avuto a lungo Osimhen, Mertens e Koulibaly. Anche Juventus e Inter, senza i loro calciatori, farebbero male”. Discorso questo poco condiviso da Michele Criscitiello: “Non penso che per battere il Granada in Europa League il Napoli avesse bisogno dei suoi migliori calciatori. L’eliminazione non ha scusanti”, le dure parole del giornalista.