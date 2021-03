CorrSport – Manolas e Lozano vicini alla convocazione per la Roma

Gli ultimi allenamenti svolti da Manolas e Lozano farebbero ben sperare per il Napoli.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, i due calciatori hanno svolto la seduta completa di allenamento con il gruppo squadra e ciò farebbe pensare ad una convocazione per la sfida importantissima di domenica. Gattuso aveva concesso ben due giorni di riposo dopo la vittoria a San Siro e dalla ripresa degli allenamenti, dunque, il Napoli ottiene altre due risposte importanti.

Bisognerà capire adesso quanto potranno essere utili alla causa i due: in difesa sarà ballottaggio Maksimovic-Manolas(anche se a Milano il serbo non ha sfigurato) e in attacco Lozano si gioca una maglia con Politano. Il messicano poteva già essere arruolabile per il Milano ma Gattuso scelse di non rischiarlo. Tanti dubbi di formazione, ma l’unica certezza per il Napoli è che l’infermeria continua a svuotarsi.