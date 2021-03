Gazzetta – Fabian Ruiz non vuole rinnovare, desidera tornare in Spagna

Fabiàn Ruiz non sarebbe intenzionato a prolungare la sua avventura con il Napoli.

Ne ha parlato stamane l’edizione de La Gazzetta dello Sport, lo spagnolo avrebbe detto no al rinnovo a causa di una forte nostalgia di aria di casa, condita da una fortissima voglia di tornare in Spagna. Tutto era partito dal Betis, una società che gli ha dato tanto in termini di calore umano e di fama internazionale. Ad oggi non sembra particolarmente convinto di assicurare future prestazioni con la maglia partenopea: a fine stagione potrebbe essere addio in casa di ulteriore titubanza del centrocampista.

Anche se dovesse finire sul mercato, il Napoli non svenderà affatto Fabiàn Ruiz; per lui si parte da una cifra di 40-45 milioni per la cessione. Seguiranno aggiornamenti alla fine del campionato attuale, quando si deciderà anche se confermare o meno l’attuale tecnico Gattuso.