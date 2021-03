Finiscono i primi tempi delle partite delle 21:00 dell’Europa League. Pochi colpi di scena alla fine del primo tempo delle partite serali. Il Milan pareggia con il Manchester United e per adesso è ai quarti di finale. Il Villareal e l’Ajax ipotecano la qualificazione mentre a Glasgow il risultato è di 1-0 per lo Slavia Praga. Di seguito i risultati e in grassetto le squadre che passerebbero:

MILAN-MANCHESTER UNITED 0-0

RANGERS-SLAVIA PRAGA 0-1

VILLARREAL-DINAMO KIEV 2-0

YOUNG BOYS-AJAX 0-1