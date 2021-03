Finisce il primo tempo di Milan-Manchester United. Partita molto scialba quella che si è vista per adesso a San Siro con i rossoneri che hanno gestito il risultato. Gli inglesi hanno provato ad attaccare in poche occasioni in cui la difesa del Milan si è sempre fatta trovare pronta e solida. L’occasione più importante è capitata sui piedi di Saelemaekers. Per adesso i rossoneri sarebbero ai quarti di finale!