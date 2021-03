Il Mattino – Gattuso incontra il suo passato: fra trionfi e sconfitte dolorose!

L’edizione odierna de Il Mattino dedica ampio spazio alla partita di domani tra Milan e Napoli. Il quotidiano ha parlato del passato di Gattuso, da giocatore e allenatore, in maglia rossonera: “Tredici anni in maglia rossonera e i diciotto mesi da tecnico della prima squadra conclusi con il quinto posto del 2019 e la qualificazione in Champions League mancata solo per un punto: Ringhio andò via alla fine di quel campionato rescindendo consensualmente il contratto con il club e rinunciando agli altri due anni di legame con i rossoneri e alle relative spettanze economiche. A fine partita il saluto calorosissimo dei sui vecchi tifosi, emozioni forti di Rino che rivivrà domani sera, anche se nello stadio vuoto non potranno esserci cuori milanisti ad applaudirlo. Ma vecchi amici li incontrerà e li saluterà con grande affetto, a cominciare da Maldini, direttore tecnico del club rossonero: Paolo era il capitano di quel Milan. Trionfi indimenticabili a cominciare dalle due Champions League, quella del 2003 di Manchester contro la Juve ai calci di rigore e la rivincita del 2007 contro il Liverpool ad Atene dopo il ko di due anni prima nella finale di Istanbul con i reds”.