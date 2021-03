Tuttosport: Gattuso non rischia ancora Manolas

Dopo il rigore procurato nel recupero contro il Sassuolo, Gattuso ha preferito non rischiare Kostas Manolas, ancora non al 100%. Probabilmente, il difensore greco non ci sarà neanche contro il Milan.

Lo ha scritto Raffaele Auriemma su Tuttosport:

“La concentrazione degli azzurri ora potrà essere rivolta unicamente per il Milan, anche se Ringhio non potrà ancora disporre al 100 per 100 di Lozano e Manolas. Il difensore continua ad avere ancora un gonfiore alla caviglia infortunata lo scorso 6 febbraio a Genova, mentre il messicano non può essere lanciato nella mischia dal primo minuto per la paura che possa avere una ricaduta”.