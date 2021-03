Come riportato in questi minuti da Sky Sport, Christian Eriksen è a rischio per la sfida tra Torino e Inter. Il centrocampista danese si è allenato a parte oggi per una infiammazione al ginocchio, le valutazioni verranno fatte domani in base alla sua presenza o meno in formazione. Dopo lo stop di Vidal, un problema in più a centrocampo per Antonio Conte.