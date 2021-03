CdM – ADL vicino alla squadra per un motivo

Mai come in questo periodo il patron azzurro ha sentito l’esigenza di star vicino al proprio gruppo di giocatori e al suo mister. Ieri era al Britannique, l’hotel che ospita il Napoli in ritiro, e oggi assisterà alla gara con il Bologna. Una presenza importante che ormai sta diventando un rito e la carica del presidente sembra funzionare in casa. 4 vittorie nelle ultime 4, un qualcosa che non succedeva da 10 anni. Il patron ha capito che questo periodo sarà importante per lo snodo in chiave Champions data la classifica compressata e che vede tutte li, ma solo quella più lucida la spunterà. Gattuso piano piano sta ritrovando anche quei giocatori fondamentali per il suo gioco. La forza del gruppo legata dall’allenatore e dal presidente, ma il messaggio è chiaro: vietato sbagliare!