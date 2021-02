Napoli, tutti gli impegni di campionato fino a Pasqua

Archiviata la pratica Europa League, con la mancata qualificazione agli ottavi di finale, per il Napoli è tempo di concentrare tutte le energie al campionato. Non sarà facile. Gli azzurri infatti hanno, fino a Pasqua, un calendario fitto di impegni con squadre di primo rango e dirette rivali per un posto in Champions ed Europa League.

24a Giornata

domenica 28 febbraio 2021 ore: 18:00 Napoli – Benevento – 25a Giornata

mercoledì 3 marzo 2021 ore: 18:30 Sassuolo – Napoli – 26a Giornata

domenica 7 marzo 2021 ore: 20:45 Napoli – Bologna – 27a Giornata

domenica 14 marzo 2021 ore: 20:45 Milan – Napoli – 3a Giornata (Recupero)

mercoledì 17 marzo 2021

ore: 18.45 Juventus – Napoli – 28a Giornata

domenica 21 marzo 2021 ore: 20:45 Roma – Napoli – 29a Giornata

sabato 3 aprile 2021 ore: 15:00 Napoli – Crotone –