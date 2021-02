“Il Napoli, sin dalla distorsione della caviglia sinistra con interessamento dei legamenti rimediata a San Siro con l’ Inter il 16 dicembre, avrebbe preferito trattare Mertens in sede così da monitorarlo quotidianamente, ma Dries, in virtù del diritto di optare per solu zioni differenti, chiese e ottenne di svolgere il percorso presso un centro delle Fiandre: il Move to Cure, dove tra l’ altro opera un fisioterapista della Nazionale belga di sua particolare fiducia”.

Così il Corriere dello Sport sulla situazione relativa a Dries Mertens e sulla voglia del Napoli di seguirne le cure da vicino. Una scelta bocciata dallo stesso attaccante belga…