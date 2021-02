TuttoSport – Gattuso convocherà cinque calciatori della Primavera

Il Napoli ha solo dodici calciatori di movimento a disposizione e con lo stop di Petagna, la situazione per Gattuso sta diventando insostenibile.

Secondo l’edizione odierna di TuttoSport, Gattuso convocherà almeno cinque calciatori della Primavera: “Dopo gli ennesimi infortuni sono rimasti solo 12 calciatori di movimento. Per Gattuso non sarà facile stilare la lista dei convocati per l’Europa League. L’allenatore azzurro convocherà almeno cinque calciatori della Primavera. I 5 elementi provenienti dalla Primavera sono: gli attaccanti Cioffi e Pesce, l’esterno Zedadka, i difensori Costanzo e Marchisano”.