Sky – Trema la panchina del Crotone: la situazione

Trema la panchina del Crotone. Dopo l’ennesima sconfitta per i calabresi è tempo di valutazioni. Per salvare la categoria ci vuole ben altro e in questo momento pare che Giovanni Stroppa non lo possa dare. La sconfitta con il Sassuolo per 2-1 ha portato la famiglia Vrenna ad ulteriori valutazioni sul tecnico e pare che il sostituto possa essere Daniele De Rossi ma c’è distanza. L’ex centrocampista giallorosso piace e non poco ai rosso-blu che nelle prossime ore valuteranno la situazione. A Sky Sport Gianluca Di Marzio ha però confermato che per il momento è solo un ipotesi, così come l’ex SPAL Semplici. Secondo l’esperto ci sarebbe anche Walter Zenga disponibile al ritorno ma non ancora contattato dalla società.