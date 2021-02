Auriemma: “Napoli Juve scontro proibitivo, nessuno ha la bacchetta magica”

Raffaele Auriemma, giornalista di Tuttosport ha rilasciato importanti dichiarazioni durante la trasmissione “Si Gonfia la Rete“, a Radio CRC.

Le sue parole: “Napoli-Juventus? Pronostico secco, chiuso: il Napoli è a pezzi, la Juve viaggia a gonfie vele ed il pronostico è schiacciante a favore dei piemontesi, è netto, la scossa dell’esonero deve essere associata all’arrivo di qualcun altro. Chi può arrivare, Mago Zurlì? Nessuno, ora come ora può trasformare la situazione. L’oggettività racconta che il vero problema è un altro: manca un ventaglio di soluzioni tale da poter far riposare chi ha la lingua da fuori come Lorenzo Insigne. Abbiamo quattro difensori contati che devono giocare ogni tre giorni. Davvero pensate che il problema sia la ripartenza da dietro, con un reparto così corto negli uomini? Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Nikola Maksimovic e Mario Rui sono gli unici difensori a disposizione di Gattuso”.