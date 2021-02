Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale della società azzurra, Rino Gattuso resterà sulla panchina del Napoli fino al termine di questa stagione. L’unico motivo per cui potrebbe essere esonerato è una possibile serie di capitomboli nelle prossime settimane. Inoltre, secondo la radio napoletana, il tecnico calabrese è anche molto appetito in Serie A. Due club si sarebbero interessati a Gattuso e ci starebbero pensando in vista della prossima stagione.