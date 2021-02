L’agente di Tripaldelli, terzino del Cagliari, ha rivelato a Radio Punto Nuovo la proposta fatta a gennaio al Napoli.

“A gennaio Cagliari mi disse che non era considerato in uscita, ma alla mia insistenza mi hanno dato l’ok per poter cercare qualche club interessato. Contattai il ds del Valladolid e aspettavamo il parere dell’allenatore. Vidi la situazione in casa Napoli e mandai un messaggio a Giuntoli ma mi rispose con un secco no”.