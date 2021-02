Gazzetta – Il rinnovo di Gattuso ormai è un ricordo, Adl non ha gradito alcune scelte

L’odierna edizione della Gazzetta cello Sport sottolinea come ormai i rapporti tra De Laurentiis e Gattuso non siano più ai fasti di un tempo ed il rinnovo di contratto sia utopia.

Il presidente del Napoli non ha gradito alcune scelte tecniche dell’allenatore Calabrese che non sta dando la giusta fiducia ed il giusto minutaggio ai nuovi acquisti partenopei.

De Laurentiis infatti, non ha gradito la scelta del mister di far giocare Maksimovic ed Hysaj ormai in scadenza e di non inserire con continuità Rrahmani, nuovo acquisto da 13 mln che ha collezionato pochissime presenze. Ormai la permanenza del tecnico a fine stagione è sempre più difficile.