Come riportato dal giornalista Raffaele Auriemma su Tuttosport, Atalanta-Napoli è una tappa fondamentale per il futuro della stagione degli azzurri e di Gennaro Gattuso e la squadra si è dimostrata vicino al suo allenatore, tanto da aver giurato di dare l’anima nella gara di mercoledì per salvare la panchina del tecnico calabrese.