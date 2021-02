CdS: “Al Napoli manca un bomber come Higuain. L’errore pù frequente degli azzurri è questo”

Il Corriere dello Sport commenta la sconfitta del Napoli di ieri contro il Genoa, sottolineando la buona prestazione e anche uno dei maggiori problemi del Napoli: “Non si può dire nulla al Napoli, buona prestazione ma è stato sfortunato e la partita è stata decisa da due uscite sciagurate. Gattuso sta scalando una montagna, la situazione è molto a suo sfavore. Le azioni offensive sono mandate all’aria da un ossessivo vizio di uscire dalla propria area attraverso un giro palla e non con un lancio lungo. Quello che manca agli azzurri è un centravanti goleador come Higuain. Poteva prendere Milik il duo posto oppure potrà Osimhen quando ritroverà condizione. Con in cannoniere la situazione cambia radicalmente”.