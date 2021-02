Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, è primo in Serie A in una speciale statistica. Infatti, stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il tecnico calabrese è quello che ha portato più punti alla propria squadra grazie ai calciatori subentrati a gara in corso. Sono ben 6 i punti conquistati sfruttando le sostituzioni: 4 inserendo Petagna e 2 grazie al messicano Lozano.